Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hinweiszettel am Unfallort gibt Rätsel auf - Polizei sucht Zeuge

Osnabrück (ots)

Am vorletzten Mittwochmorgen, 27.04.2022, fand ein 24-jähriger Osnabrücker in der Bohmter Straße einen Hinweiszettel an seinem Fahrzeug vor. Auf dem Papier berichtete ein Unbekannter von einem Unfallschaden, den ein Fahrzeug am dem Seat des jungen Mannes hinterlassen habe. Nach Ermittlungen zu dem Kennzeichens, welches ebenfalls auf dem Zettel stand, ergaben sich jedoch Unstimmigkeiten in Bezug auf das verursachende Fahrzeug. Nun sucht die Osnabrücker Polizei nach der Person, die zwischen dem 20. April und dem 27. April den Hinweiszettel an dem blauen Seat vom Typ "Ibiza" hinterließ. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer "12" geparkt und wurden an der hinteren linken Seite beschädigt. Der mutmaßliche Zeuge wird gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell