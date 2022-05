Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Pkw landete nach Überholvorgang im Graben- Eine Person leichtverletzt

Rieste (ots)

Auf der Neuenkirchener Straße kam es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und dessen Pkw im Graben landete.

Ein 45-Jähriger war mit seinem Audi A4 auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Alfhausen unterwegs und beabsichtigte nach links in die Stickteichstraße abzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte vorschriftsgemäß den Blinker. Die hinter ihm befindlichen Fahrzeuge verringerten ebenfalls ihr Tempo. Ein 29-Jähriger, der mit seinem VW Golf in gleiche Richtung, einige Pkw hinter dem Audi fuhr, befand sich derweil jedoch im Überholvorgang. Während des Abbiegevorgangs erfasste der VW den Audi. Durch die Kollision kam der Golf-Kombi nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 29-jährige Alfhausener wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Der 45-Jährige aus Rieste blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr langsam an der Unfallstelle vorbeifließen.

