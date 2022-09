LPI-GTH: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 34-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr in der Gartenstraße von vier Unbekannten geschlagen und dabei leicht verletzt. Als der Mann ohnmächtig zu Boden ging, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0217953/2022. (av) ...

mehr