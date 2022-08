Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Altöl über Sitzbank gekippt

Bad Segeberg (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen Altöl über eine Sitzbank an einem Fußweg zwischen der Königsberger und der Stettiner Straße in Elmshorn gekippt, das zudem ins Erdreich und einen Entwässerungsgraben gelangt ist.

Die Bank musste aufgrund der erheblichen Verschmutzung durch Mitarbeiter des Betriebshofs abgebaut werden.

Der Schaden wurde am Montag bei der Stadt gemeldet und dürfte sich vermutlich am Wochenende ereignet haben.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn suchen Zeugen und bitten unter 04192 40920 um sachdienliche Hinweise.

