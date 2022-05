POL-NOM: Mountainbike gestohlen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße; Sonntag, 29.05.2022, 16:30 Uhr - 16:45 Uhr NORTHEIM (TH) In der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim ist es am Sonntagnachmittag, 29.05.2022, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes-Benz eines 67-jähr. Northeimers. ...

