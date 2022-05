Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht durch unbekanntes weißes Fahrzeug

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße; Sonntag, 29.05.2022, 16:30 Uhr - 16:45 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim ist es am Sonntagnachmittag, 29.05.2022, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes-Benz eines 67-jähr. Northeimers. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geschädigten Mercedes-Benz konnten bei der Unfallaufnahme vor Ort weiße Lackanhaftungen festgestellt werden.

Personen, die Hinweise auf ein weißes, unfallverursachendes Fahrzeug geben können, welches sich in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße befunden hat, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell