POL-IZ: 220923.2 Itzehoe: Betrunken auf dem Rad unterwegs

Am Donnerstagabend musste sich ein Radfahrer in Itzehoe einer Blutprobenentnahme stellen, nachdem er laut Zeugenaussagen mit seinem Rad gestürzt war. Einen Atemalkoholtest lehnte der Beschuldigte ab.

Um 18.15 Uhr suchte eine Streife die Kreuzung Grunerstraße / Lindenstraße auf, nachdem sich dort ein Unfall mit einem flüchtigen Fahrradfahrer ereignet haben sollte. Den Biker traf eine Streife schließlich an der nahegelegenen Tankstelle an, bei sich hatte der Betroffene einen Kasten Bier. Der alkoholisierte Itzehoer räumte ein, mit dem Rad unterwegs gewesen zu sein, einen Sturz habe es jedoch nicht gegeben. Er, so der Mann, habe diversen Alkohol genossen, einen Atemalkoholtest wollte der 36-Jährige nicht absolvieren. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte die Blutprobenentnahme an, die ein Arzt auf dem Itzehoer Revier durchführte.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

