POL-DO: am 02.09.2022 um 20:30 Uhr in Dortmund, Signal-Iduna-Park Pressemitteilung für das Bundesligafußballspiel Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0966 Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto kam es am vergangen Mittwochmorgen (31. August). Dabei wurde ein Dortmunder leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge lief ein 18-jähriger Fußgänger auf dem Steinkühlerweg und nutze den Gehweg in Richtung Westen. In Höhe der Unverhofftstraße ...

