Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0966

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto kam es am vergangen Mittwochmorgen (31. August). Dabei wurde ein Dortmunder leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge lief ein 18-jähriger Fußgänger auf dem Steinkühlerweg und nutze den Gehweg in Richtung Westen. In Höhe der Unverhofftstraße überquerte er die Einmündung und wurde dort von einem Pkw an der rechten Körperseite erfasst. Dadurch fiel der Dortmunder zu Boden und verletzte sich leicht. Zuvor kam das Auto aus der Unverhofftstraße und bog anschließend nach rechts in den Steinkühlerweg. Nach dem Zusammenprall setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Eine Beschreibung des Autos sowie des/der Fahrer/in ist nicht möglich.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Können Sie Angaben zur Identität des Autofahrers oder zum Unfall machen? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Hörde unter 0231/ 132-1421.

