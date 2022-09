POL-DO: Unfall auf der Brambauerstraße in Dortmund - Quadfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0961 Die Polizei Dortmund ist am Mittwochabend (31. August) zu einem Café am Westpark in Dortmund, Rittershausstraße, gerufen worden. Einsatzgrund war gegen 21 Uhr ein Mann, der in dem Café offenbar zunächst seine Getränke nicht hatte zahlen wollen und anschließend Gäste belästigt hatte. Der mehrfachen Aufforderung der Mitarbeiter das ...

mehr