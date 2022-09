Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugensuche nach Unfall auf der Hörder Bachallee: 28-Jähriger nach Zusammenstoß leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0960

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (30. August) um 8 Uhr auf der Hörder Bachallee in Dortmund-Hörde sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad die Hörder Bachallee in südliche Richtung. An der Einmündung Hörder Bachallee/Phoenixseestraße wollte er in die Phoenixseestraße abbiegen. Er hielt im Einmündungsbereich an - ebenso wie ein Auto, das in der Gegenrichtung die Hermannstraße (wird im weiteren Verlauf zur Hörder Bachallee) befuhr.

Im Glauben, dass der Autofahrer ihm Vorfahrt gewähren würde, bog der Radfahrer nach links ab. Weil der Autofahrer aber ebenfalls losfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Nachdem Fahrer und Beifahrerin des Autos kurz ausstiegen und mit dem Radfahrer sprachen, setzten sie ihre Fahrt fort.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt zum einen Zeugen, die etwas gesehen haben, zum anderen aber auch den Autofahrer selbst. Er könnte einen VW Golf gefahren haben, sei ca. 40 bis 50 Jahre alt, 180 cm groß und hatte schwarze kurze Haare. Die Beifahrerin war 40 bis 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß und trug ein Kopftuch.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Hörde unter 0231/132-1421.

