POL-DO: Schnelles Eingreifen der Polizei nach Bedrohung in Kiosk in Dellwiger Straße: Mehrere Waffen sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0956 Kleiner Reminder an alle, die Interesse am Thema Prävention haben: Seit mittlerweile fast einem Jahr bieten unsere Präventionsexperten an jedem ersten Donnerstag im Monat einen Online-Vortrag an. Aktuelle Betrugsmaschen, Themen wie Einbruchsprävention oder Schutz vor Taschendieben - all das bereiten Markus Schettke und Indra Naskar ...

mehr