POL-DO: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 0948: Datum geändert

In unsere Pressemitteilung Nr. 0957 hat sich ein Fehler eingeschlichen: Die Tat ereignete sich nicht in der Nacht von Samstag (27.) auf Sonntag (28. August), sondern in der Nacht von Freitag (26.) auf Samstag.

Wir haben den Fehler in der Ursprungsmeldung korrigiert und bitten um Entschuldigung.

