POL-DO: Verkehrskontrolle auf der Autobahn: Sechs Insassen - drei Anzeigen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0951 Nach einer Vergewaltigung in Dortmund-Eving am Montagmorgen (29. August) sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich im Bereich Gretelweg. Eine 24-jährige Dortmunderin war ihren ersten eigenen Angaben zufolge zwischen 8 und 9 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Gretelweg und Gitschiner Straße unterwegs in Richtung der Haltestelle "Schulte Rödding". Etwa im Bereich zwischen einer ...

mehr