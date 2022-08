Polizei Dortmund

POL-DO: "Talk with a Cop" - Bürgersprechstunde der Polizei Dortmund. Auch Fahrradstaffel im Nordstadt-Einsatz.

Dortmund (ots)

Mit einer neuen Bürgersprechstunde unter dem Motto "Talk with a Cop" wandte sich die Polizei Dortmund am vergangenen Freitag (26.08.2022) an die Menschen in der Nordstadt. "Hier in der Nordstadt wohnen Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten, Herkünften, Migrationshintergründen, Interessen und Erfahrungen. Die Nordstadt ist bunt! Und das ist auch gut so! Uns ist es wichtig, mit allen Menschen, die hier leben im Gespräch und im Austausch zu sein. Sie sollen wissen, dass wir ein offenes Ohr für ihre Probleme, Sorgen und Nöte haben!", so Polizeipräsident Gregor Lange. Vor diesem Hintergrund gibt es nun bei der Polizei Dortmund ein neues Gesprächsformat. "Talk with a Cop" heißt es und wird in regelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Orten in der Nordstadt stattfinden. Jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr haben die Menschen aus der Nordstadt die Möglichkeit, bei Kaffee und Tee mit den für sie verantwortlichen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen. Erstmalig fand die Gesprächsrunde am vergangenen Freitag (26.08.2022) an der Mallinckrodtstraße, gegenüber dem Nordmarkt statt.

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit und suchten das Gespräch. Dabei ging es nicht immer nur um polizeiliche Themen, sondern manchmal auch einfach nur um alltägliche Dinge.

Am kommenden Dienstag (30.08.2022) geht "Talk with a Cop" nun in die zweite Runde an der St. Joseph Kirche an der Münsterstraße/Ecke Heroldstraße.

"Wir freuen uns auf die Gespräche und hoffen auf eine rege Teilnahme", so der für diesen Bereich verantwortliche Bezirksdienstbeamte Polizeihauptkommissar Karsten Jung.

Zeitgleich zu der Veranstaltung an der Joseph-Kirche wird die Fahrradstaffel des PP Dortmund im Bereich der Nordstadt unterwegs sein, um mit den Menschen ins Gespräch und in den Austausch zu gehen. Die weiteren Termine gibt die Polizei Dortmund auf ihrer Internetseite (https://dortmund.polizei.nrw/ihre-bezirksdienstbeamten-der-polizeiinspektion-2-nord) und den behördlichen Social-Media-Accounts bekannt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell