POL-LIP: Bad Salzuflen. Onanist folgt junger Frau.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Samstagmittag (12.-13. August 2022) in einen in der Nacke-Erich-Straße geparkten Wagen ein. Der Besitzer hatte seinen VW Passat in der Hofzufahrt geparkt. Wie die Täter den Wagen öffnen konnten, steht noch nicht fest. Sie klauten ein Mobiltelefon der Marke "Samsung" und etwas Kleingeld. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 ...

mehr