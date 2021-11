Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Überörtliche Hilfe in Mettmann

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen unterstützte am Sonntag, 28.11.2021 ab 18:50h die Feuerwehr Mettmann bei einem Wohnungsbrand an der Kantstraße. Aus Ratingen wurden eine Drehleiter, ein Einsatzleitwagen mit dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie ein Gerätewagen Rettungsdienst mit Besatzung eines Löschfahrzeuges entsendet. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mitte wurde die Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen besetzt, außerdem ein weiterer Führungsdienst in den Dienst versetzt. Für die letzten Ratinger Kräfte endete der Einsatz gegen 22:00 h.

Zur eigentlichen Einsatzlage wird auf die Berichterstattung der Feuerwehr Mettmann verwiesen.

