POL-DO: Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Polizei und Zoll in der Dortmunder Nordstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0949 Quasi in letzter Minute hat eine Mitarbeiterin eines Bankinstitutes in der Dortmunder Innenstadt am Freitag (26. August) einen Betrugsfall verhindert. Eine 88-jährige Dortmunderin hatte einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben wollen und hatte damit das Misstrauen der Mitarbeiterin geweckt. Zu Recht. Die Seniorin hatte einen so ...

mehr