Radfahrtraining für Kinder an der Jugendverkehrsschule

Lübeck (ots)

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet in den Sommerferien verschiedene Radfahraktionen in der Jugendverkehrsschule am Meesenplatz an. Dieses Mal werden tagesaktuelle Schwerpunkte gelegt. Folgende Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten:

Montag, 04.07.2022 und Mittwoch, 06.07.2022: 09.30 Uhr - 11.00 Uhr oder 11.30 Uhr - 13.00 Uhr Motorisches Radfahrtraining für Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren, um sie fit für das Radfahren zu machen.

13.00 - 14.00 Uhr Nachholtermin / Nachprüfung praktischer Teil des Radfahrführerscheins für 4. Klässler. Für die Teilnahme an der Nachprüfung des praktischen Teils der Radfahrprüfung ist der grüne Theorietestbogen mitzubringen. Diesen hat Ihr Kind bereits im Rahmen des Schulunterrichtes ausgefüllt.

Dienstag, 05.07.2022

09.30 Uhr - 11.00 Uhr oder 11.30 Uhr - 13.00 Uhr Motorisches Radfahrtraining speziell für geflüchtete Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren.

Donnerstag, den 07.07.2022

09.30 Uhr - 11.00 Uhr oder 11.30 Uhr - 13.00 Uhr Radfahrtraining speziell für Frauen mit Migrationshintergrund

Die Veranstaltungen finden in der Jugendverkehrsschule am Meesenring 7 in Lübeck statt. Voraussetzung für eine Teilnahme an den Kursen ist das Vorhandensein von Grundfertigkeiten des Radfahrens. Da die Teilnehmer:innenzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich und kann für den jeweilig gewünschten Kurs unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 erfolgen. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei. Ein eigenes Fahrrad und ein passender Helm sollten mitgebracht werden. Die Begleitung der minderjährigen Teilnehmer:innen durch ihre Eltern ist ausdrücklich erwünscht.

