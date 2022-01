Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Gabelstapler in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Friesenstraße in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Gabelstapler in der Lagerhalle einer dortigen Firma in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Gabelstapler wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die genaue Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

