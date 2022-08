Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht vergessen: Morgen gehen unsere Experten wieder online!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0956

Kleiner Reminder an alle, die Interesse am Thema Prävention haben: Seit mittlerweile fast einem Jahr bieten unsere Präventionsexperten an jedem ersten Donnerstag im Monat einen Online-Vortrag an. Aktuelle Betrugsmaschen, Themen wie Einbruchsprävention oder Schutz vor Taschendieben - all das bereiten Markus Schettke und Indra Naskar mit ihren Zuhörerinnen und Zuhörern am Bildschirm auf. Morgen ist es wieder soweit.

Um 17 Uhr starten die beiden Experten aus dem Kommissariat für Vorbeugung. Zu Gast haben sie diesmal eine Kollegin: Polizeihauptkommissarin Susanne Besch ist Bezirksdienstbeamtin im Bereich Dortmund-Mitte und erzählt aus ihrem Alltag.

Die Anmeldung zum Vortrag ist ganz einfach: telefonisch unter 0231/132-7953 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell