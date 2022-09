Polizei Dortmund

POL-DO: Mann belästigt erst Café-Gäste und greift dann Polizisten an - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0961

Die Polizei Dortmund ist am Mittwochabend (31. August) zu einem Café am Westpark in Dortmund, Rittershausstraße, gerufen worden. Einsatzgrund war gegen 21 Uhr ein Mann, der in dem Café offenbar zunächst seine Getränke nicht hatte zahlen wollen und anschließend Gäste belästigt hatte. Der mehrfachen Aufforderung der Mitarbeiter das Café zu verlassen war er nicht nachgekommen. Als die Polizeibeamtinnen und -beamten eintrafen, weigerte er sich, seine Personalien anzugeben, und wurde zunehmend aggressiver.

Den Anweisungen der Beamten leistete der 24-Jährige bei der Personalienfeststellung keine Folge, schrie sie an und ging schließlich bedrohlich auf sie zu. Als er die Bedrohungen nicht unterließ, kündigten die Beamten den Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG) an. Weil der Mann weiterhin aggressiv auf sie zuging, wurde das DEIG eingesetzt.

Bei der anschließenden Fixierung leistete der Mann starken Widerstand und schaffte es schließlich sogar, sich noch einmal zu lösen. Daraufhin ergriff er eine in der Nähe stehende Bierflasche, zerschlug diese und ging mit dem zerbrochenen Flaschenhals auf die Beamten zu. Erst unter Vorhalt der Schusswaffe und erneutem Einsatz des DEIG beruhigte der Mann sich schließlich und konnte fixiert werden. Die Einsatzkräfte brachten ihn nach Untersuchung durch einen hinzugerufenen Notarzt ins Polizeigewahrsam.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt.

Den 24-Jährigen aus Kirchheim unter Teck erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

