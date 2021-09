Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 12-Jähriger beraubt +++ Diebe in Tiefgarage zugange +++15-jährige Fahrradfahrerin verletzt +++ Geschwindigkeitsmessung

Wiesbaden

1. 12-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 27.09.2021, 15.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde im Parkhaus des Luisenforums ein 12-jähriger Junge von einem etwa 14 Jahre alten Jugendlichen beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 15.30 Uhr im Luisenforum, auf der Brücke über der Schwalbacher Straße, auf den späteren Räuber getroffen und mit diesem gemeinsam mit dem Aufzug auf das Parkdeck 8 des Parkhauses gefahren. Dort sei er dann im Bereich der Auffahrt zur Ebene 9 von dem unbekannten Jungen angegriffen und schließlich beraubt worden. Der Räuber rannte mit dem erbeuteten Brustbeutel des Geschädigten davon, schnappte sich den darin befindlichen Geldschein und warf den Beutel dann im weiteren Verlauf seiner Flucht davon. Der Räuber soll etwa 14 Jahre alt sowie ca. 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß gewesen sein und eine sportliche Statur sowie schwarze, längere nach hinten gegelte Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen T-Shirt, dunkelblauer Jeans und hellen Sportschuhen gewesen und habe etwas blau-weißes am rechten Handgelenk getragen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Diebe in Tiefgarage zugange,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 26.09.2021, 22.30 Uhr bis 27.09.2021, 07.45 Uhr,

(pl)In einer Tiefgarage in der Biebricher Allee waren in der Nacht zum Montag Diebe zugange. Die Täter begaben sich zwischen 22.30 Uhr und 07.45 Uhr in die Tiefgarage, brachen ein dortiges Kellerabteil auf und entwendeten hieraus Werkzeuge sowie weitere Gegenstände. Damit nicht genug, ließen die Diebe aus der Garage auch noch einen mit einem Schloss gesicherten Fahrradanhänger mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Mit Auto zusammengestoßen - 15-jährige Fahrradfahrerin verletzt, Wiesbaden, Seerobenstraße, Drudenstraße, 27.09.2021, 22.35 Uhr,

(pl)Eine 15-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagabend in Wiesbaden beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Die 15-Jährige fuhr gegen 22.35 Uhr mit ihrem Fahrrad die Drudenstraße entlang, als sie an der Kreuzung zur Seerobenstraße mit dem VW Golf eines vorfahrtberechtigten 40-jährigen Autofahrers zusammenstieß. Das Mädchen kam durch den Aufprall zu Fall und musste aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. Geschwindigkeitsmessung,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 26.09.221, 16.00 Uhr bis 00.00 Uhr,

(pl)Am Sonntag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsam mit Kräften der Präsidialwache auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden Geschwindigkeitsmessungen in beide Fahrtrichtungen durch. Hierbei wurden insgesamt 775 Fahrzeuge gemessen, welche zu schnell unterwegs waren. Acht Verkehrsteilnehmer waren so schnell gefahren, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Spitzenreiter war ein Pkw mit 99 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 50 km/h.

