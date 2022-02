Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pistole kommt zum Vorschein + Drogen gefunden + Benzin abgezapft + Unbekannte zündeln auf Schulgelände + Rettungswagen streift 1-er BMW

Dillenburg (ots)

Haiger: Pistole kommt zum Vorschein

Am Dienstagnachmittag (01.02.2022), um 15:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation in Dillenburg drei Fahrzeuginsassen eines grauen Audis auf dem Haigerer Paradeplatz. Die 27 und 29 Jahre alten, polizeibekannten Männer, sollten durchsucht werden. Der aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf stammende Audi-Fahrer teilte umgehend mit, dass sich im Kofferraum des Fahrzeugs eine Schreckschusswaffe befinden würde. Tatsächlich fanden die Ordnungshüter eine Transportbox, in der sich eine Pistole befand. Weiterhin lagen im Kofferraum drei befüllte Magazine. Insgesamt kamen 160 Patronen zum Vorschein, bei denen es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um Knallmunition und Raketen Pfeifgeschosse handelt. Der 27-Jährige Mitfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, der laut seinen Angaben Eigentümer der Waffe ist, konnte keine erforderliche Erlaubnis vorzeigen, daher wurden die Pistole, die Magazine und die Patronen zur weiteren Prüfung sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Audis fanden die Polizisten weitere pyrotechnische Knallkörper, die über keine übliche Kennzeichnung verfügten. Da es sich offenbar um illegale Pyrotechnik handelt, stellten die Beamten die Knallkörper ebenfalls sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Dillenburg- Drogen gefunden

Dillenburger Polizisten kontrollierten am Dienstagabend (01.02.2022) um 23:00 Uhr die Insassen eines schwarzen VW Golf auf dem Rennweg in Richtung "Tal Tempe". Bei dem sichtbar nervös wirkenden Beifahrer fanden die Beamten in einer Tasche rund 23 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Haschisch. Der aus Dillenburg stammende 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz rechnen.

Mittwochabend (02.02.2022) erwischte es einen 29-Jährigen in der Parkanlage der Hofgartenstraße. Um 22:45 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter den Dillenburger und fanden rund 6 Gramm Haschisch und eine geringe Menge Amphetamin. Auch auf ihn kommt eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Wetzlar-Hermannstein: Benzin abgezapft

Rund 150 Liter Diesel zapften unbekannte Diebe aus einem Daimler Antos ab. Die Unbekannten begaben sich zwischen 17:00 Uhr am Dienstag (01.02.2022) und 07:15 Uhr am Mittwoch (02.02.2022) auf ein Firmengelände in der Straße "Auf dem Dreispitz". Dort brachen sie den verschlossenen Tankdeckel auf und stahlen den Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf 355 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbeinheim: Unbekannte zündeln auf Schulgelände

Am vergangenen Wochenende zündelten Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule in der Schulstraße. Offenbar gelangten die Vandalen durch ein geöffnetes Türchen auf das Gelände und begaben sich zu dem freistehenden Gebäude auf der Schulhofmitte. Im überdachten Eingangsbereich des Gebäudes verbrannten die Unbekannten offensichtlich Müllreste, Dosen, Papier und Stöcke. Durch das Feuer wurde die Gebäudewand rund ein Meter hoch beschädigt. An zwei Seiten der Hauswände brachten die Vandalen die Schriftzüge "S+R+A" und ein Herz aus Ruß an den Wänden an. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitag (28.01.2022), 16:30 Uhr und Sonntag (30.01.2022), 17:32 Uhr im Bereich der Schule aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- Rettungswagen streift 1-er BMW

Ein Rettungswagen, streifte gestern Abend (02.02.2022), um 18:22 Uhr beim Vorbeifahrern einen 1-er BMW. Der Mercedes-Sprinter war mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf der Bundesstraße 49 von Limburg kommend in Richtung Wetzlar unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Tiefenbach und Leun unterschätze der Fahrer des Mercedes offenbar die verbleibende Straßenbreite und streifte beim Vorbeifahren den Bmw einer 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge konnten noch auf den nächsten Parkplatz fahren, mussten von dort jedoch abgeschleppt werden. Der Weitertransport der im Rettungswagen befindlichen Patientin wurde von hinzugerufenen Rettungskräften übernommen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell