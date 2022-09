Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Rotlicht der Ampel übersehen - eine Person leicht verletzt

Erwitte (ots)

Wie durch ein Wunder wurde am Samstagnachmittag (10.09.), gegen 14.20 Uhr, bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Hellweg / Rüthener Straße zum Glück nur eine Person leicht verletzt. Ein 67-jähriger Mann aus Geseke befuhr mit seinem Pkw die B1 von Erwitte in Richtung Geseke. An der Kreuzung Rüthener Straße missachtete er das Rotlicht der dort befindlichen Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Rietberg, der mit seinem Auto aus Bökenförde kam und die B1 bei Grünlicht in Richtung Eikeloh überqueren wollte. Im Auto des Gesekers befanden sich zum Unfallzeitpunkt die beiden Enkel (5 Jahre und 8 Monate). Der Rietberger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Kinder und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Gesamtschaden ist erheblich und beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw wurde die Richtungsfahrbahn Geseke und der Einmündungsbereich Richtung Eikeloh komplett für ca. eine Stunde gesperrt. Der Verkehr konnte einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt, Tel. 02941-9100 0 oder die Polizei in Soest, Tel. 02921-9100 0, entgegen. (hn)

