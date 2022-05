Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Sittlichkeitsdelikt gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Die 16-jährige Geschädigte stieg heute, gegen 14:35 Uhr, an der Endhaltestelle Rheingönheim in die Straßenbahnlinie 6/6A. Der Unbekannte männliche Täter stieg ebenfalls dort in die Straßenbahn ein und setzte sich schräg versetzt eine Reihe hinter die 16-Jährige. Während der Fahrt spielte der Mann an seinem entblößten und erigierten Glied herum und schaute hierbei fortlaufend in Richtung der Geschädigten. Diese bemerkte die Blicke und schaute in Richtung des unbekannten Mannes, erkannte die Situation und flüchtete innerhalb der Bahn. Der Unbekannte stieg an der Haltestelle Friedensstraße aus der Straßenbahn aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. Ende 20, 170-172cm groß, dunkle kurze Haare, 5-Tage-Bart,ungepflegtes Erscheinungsbild, hellhäutig-blass, normale Statur. Er trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt und dunkle Jeans.

Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.: 0621-963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

