Polizei Paderborn

POL-PB: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck

Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 19.08.2022 wurde eine 86-jährige Frau Opfer der Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter". Das Täterduo erbeutete 2.535 Euro Bargeld und ein rubinenbesetztes Collier. Wir suchen Zeugen.

Das Betrugsopfer erhielt am Freitag, 19.08.2022, gegen 13:00 Uhr einen Anruf. Ein Herr Neumann gab sich als Mitarbeiter der Volksbank aus und fragte, ob die Dame Bestellungen im Wert von 2.000 - 4.000 Euro getätigt habe, da dieser Betrag nicht von ihrem Konto abgebucht werden könne. Im weiteren Gespräch gab Herr Neumann an, das Konto sperren zu wollen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Aufgrund dessen benötige er ihre Bankdaten, also Kontonummer und PIN.

Die Geschädigte glaubte dem Anrufer und teilte ihre Daten mit. Zwecks vollständiger Sicherheit gab man vor, ihre Bankkarte zu benötigen und Mitarbeiter zu entsenden, die die Karte abholen und sicher verwahren würden. Zwischen 13:30 Uhr - 14:00 Uhr erschienen dann zwei Personen, männlich und weiblich, bei ihr zu Hause, angeblich Herr Neumann und Frau Müller. Das Duo ging mit ihrem Betrugsopfer in die Küche, wo die Geschädigte ihre Bankkarte ausgab.

Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 12.00 Uhr, meldete sich telefonisch erneut eine Frau Müller bei der Seniorin, die sich als Mitarbeiterin der Volksbank ausgab. Man habe bei acht Parteien in unmittelbaren Nähe versucht, einzubrechen. Aufgrund dessen müsse man weitere Wertgegenstände ebenfalls sicher für sie verwahren. Kurze Zeit nach diesem Gespräch, gegen 13.00 Uhr, kam der angebliche Herr Neumann erneut zu seinem Opfer nach Hause und nahm 160 Euro Bargeld und eine mit Rubinen besetzte Goldkette in Empfang.

Das Duo verabredete sich außerdem mit der alten Dame für Montag, 22.08.2022, 10.00 Uhr an der Volksbank im Engernweg, Paderborn, angeblich, um ihr ihr Eigentum zurückzugeben. Als sie dort eintraf und die beiden angeblichen Bankmitarbeiter nicht erschienen, fiel der Betrug den Mitarbeitenden der Volksbank auf.

Das Täterduo wird wie folgt beschrieben:

Erste Person:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, südländisches Aussehen kurze lockige schwarze Haare, ca. 170 cm groß, sprach wenig und kein gutes Deutsch

Zweite Person:

Weiblich, ca. 20 Jahre, vermutlich deutsch, blonde kinnlange Haare, ca. 170 cm groß, sprach hochdeutsch

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell