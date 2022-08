POL-PB: Bei Auffahrunfall schwer verletzt worden

Lichtenau (ots) - (mb) Beim Auto-Cross-Rennen auf einem abgeernteten Feld am Hornweg ist am Sonntagnachmittag ein Streckenposten angefahren worden. Am Wochenende fanden auf dem Feld-Parcours diverse Rennen mit verschiedenen Fahrzeugen statt. Die Strecke war mit Strohballen grob abgegrenzt. Mit umgebauten alten Pkw lief am Sonntag gegen 17.00 Uhr eine Rallye bei der ein 60-jähriger Mann als Streckenposten eingeteilt war. ...

