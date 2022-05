Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Zwei bisher unbekannte männliche Täter haben am Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr ein Hinterrad eines Mountainbikes, welches angeschlossen am Fahrradständer am Ilmenauer Helmholzring stand, demontiert und entwendet. Hierbei sind die beiden unbekannten Männer durch Zeugen beobachtet wurden. Noch vor Eintreffen der Polizei haben sich die Unbekannten vom Tatort entfernt. Eine sofortige Absuche des Nahbereichs blieb ohne Erfolg. Durch das Ausbauen des Hinterrades entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro am Fahrrad des 31-jährigen Geschädigten, da die Schaltung beschädigt wurde. Der Wert des Hinterrades wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Bezugsnummer 0125287/2022 zu melden. (dl)

