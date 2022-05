Amt Wachsenburg (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. Mai, 22:15 Uhr und dem 27. Mai, 21:15 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter in der Ortslage Amt Wachsenburg, Molsdorfer Straße ein Holzsichtschutz an, welcher dadurch Feuer fing und beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer: ...

