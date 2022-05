Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausflurbrand

Arnstadt (ots)

Am 27.05.2022, gegen 23:10 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in Arnstadt, Kirchgasse 10 und zündete hierbei einen Handwagen mit Altpapier an, welcher im Hausflur des Mehrfamilienhauses stand. In der weiteren Folge fing dieser Feuer und es entstand eine starke Rauchentwicklung. Durch aufmerksame Anwohner konnte der Brand gelöscht werden. Eine Person erlitt durch die Rauchentwicklung eine Rauchgasintoxikation. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer: 0125990/2022 entgegen. (rw)

