Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekanntes Trio verletzt Mann mit Kugelschreiber - Bundespolizei ermittelt

Essen - Düsseldorf - Langwedel (ots)

Am Samstagnachmittag (6. August) sollen drei Unbekannte einen Mann am Essener Hauptbahnhof zunächst bedrängt und anschließend mit einem Kugelschreiber verletzt haben. Eine Videoauswertung ergab, dass die Frauen danach einen Schnellzug in Richtung Düsseldorf nutzten.

Gegen 16:30 Uhr sollen drei Unbekannte einen 30-Jährigen an der Nordseite des Essener Hauptbahnhofs angesprochen haben. Die drei Frauen sollen dem syrischen Staatsangehörigen mit einer Dokumentenmappe körperlich bedrängt haben. Der Mann habe sich davon jedoch nicht beirren lassen. Plötzlich soll eine der unbekannten Frauen den Mann aus Langwedel mit einem Kugelschreiber in die Brustregion gestochen haben. Als dieser durch die zugefügten Schmerzen abgelenkt war, soll das Trio seine Geldbörse entwendet haben. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Osteingang des Hauptbahnhofs geflüchtet.

Bundespolizisten stellten mit Hilfe einer Videoauswertung fest, dass die Frauen am Bahnsteig 1/2 etwas in den Müll warfen, bevor diese den abfahrbereiten ICE 548 in Richtung Düsseldorf bestiegen. Die gewonnenen Informationen, sowie die Personenbeschreibungen leiteten die Beamten unverzüglich an die Bundespolizei in Düsseldorf weiter. Eine im Düsseldorfer Hauptbahnhof durchgeführte Nahbereichsfahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Weitere Erkenntnisse konnten am Bahnsteig in Essen nicht gewonnen werden.

Der Geschädigte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach dessen Angaben auf 300 Euro.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell