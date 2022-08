BPOL NRW: Unbekannter versprüht Pfefferspray - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund - Bochum (ots) - Am Freitagmorgen (5. August) sprachen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann an, welcher äußerst aggressiv reagierte. Er beleidigte die Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Gegen 2:30 Uhr trafen Bundespolizisten am Haupteingang des Hauptbahnhofs Dortmund auf einen 29-Jährigen. Dieser versuchte beim Erblicken der ...

