POL-RZ: Versuchter Einschleichdiebstahl - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

01. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.07.2022 - Lauenburg

In Lauenburg ist es am vergangenen Freitag (29.07.2022) in der Zeit zwischen 16.25 Uhr und 16.35 Uhr, zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bei den Töpferkuhlen" gekommen.

Ein 87-jähriger Senior befand sich im genannten Zeitraum im Garten seines Einfamilienhauses und bekam nicht mit, dass ein unbekannter Täter durch eine unverschlossene Tür das Haus betrat und dort nach Diebesgut suchte.

Als der Bewohner zurück ins Haus kam, traf er auf den verdutzten Dieb in seinen Räumlichkeiten. Dieser hatte sich offenbar bereits die Geldbörse des Seniors angeeignet. Zum Glück ließ er das Portemonnaie beim entdeckt werden unbemerkt wieder fallen, so dass dem Senior kein Schaden entstand. Der Unbekannte verließ sogleich das Wohnobjekt und entfernte sich mit einem silbernen Mercedes-Benz mit Hamburger Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 175-180 cm groß - weißes T-Shirt - dunkles / schwarzes Basecap - sprach gebrochenes deutsch

Die Polizeistation in Lauenburg hat die Ermittlungen dieses versuchten Einschleichdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat am Freitagnachmittag im Bereich der Straße "Bei den Töpferkuhlen" verdächtige Beobachtungen, insbesondere zum beschriebene Fahrzeug, im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04153/3071-0 in Verbindung zu setzen.

