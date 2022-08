Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einfamilienhäuser durch Feuer stark beschädigt

Hövelhof-Hövelriege (ots)

(ah)Montag, 22.08.2022, 16:20 Uhr, 33161 Hövelhof, Alte Poststraße, Wohnhausbrand, Ein Schuppen im Garten eines Wohnhauses geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf den Carport des Hauses und den eines Nachbarhauses über. Von hier breitete es sich jeweils auf die angrenzenden Einfamilienhäuser aus. An den Fassaden beider Häuser entstand erheblicher Sachschaden. Personen kam nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Einsatzort, um den Brand zu bekämpfen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache können vermutlich erst am Dienstagmorgen aufgenommen werden.

