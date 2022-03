Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Reinigungskraft im ICE sexuell belästigt

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagmorgen eine 35-jährigen Reinigungskraft sexuell belästigt hatte. Die Frau war gerade dabei in einem abfahrbereiten ICE, der am Gleis 8 im Frankfurter Hauptbahnhof stand, den Toilettenbereich zu reinigen, als sie von dem Unbekannten von hinten an die Brust gefasst wurde. Sie konnte den Mann letztlich abwehren, worauf er aus dem Zug flüchtete. Nachdem die Frau den Vorfall bei der Bundespolizei gemeldet hatte, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die jedoch leider ohne Erfolg blieb. Den Täter konnte die Frau lediglich als Mann mit einer kräftigen Statur beschreiben, der mit einer Jeans und einer schwarzen Lederjacke bekleidet war und einer rot grüne Umhängetasche trug. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Hinweise zu dem Täter können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

