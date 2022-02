Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S9 am Bahnhof Rüsselsheim entgleist

Rüsselsheim (ots)

Die S-Bahn Linie 9 in Fahrtrichtung Wiesbaden ist am gestrigen Abend gegen 21.50 Uhr nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Rüsselsheim mit dem hinteren Zugteil entgleist. Es entstanden erhebliche Schäden am Gleisunterbau. Zu einer Beschädigung an der Oberleitung kam es nicht.

Die S-Bahn fuhr zu diesem Zeitpunkt mit circa 10 km/h. Von den 42 Fahrgästen ist nach jetzigem Stand niemand verletzt worden. Die Feuerwehr hat die Evakuierung übernommen, diese war um circa 23.20 Uhr abgeschlossen. Im Anschluss konnten die Reisenden ihren Weg mit den bereitgestellten Bussen fortsetzen.

Der Bahnhof Rüsselsheim ist seit dem Unfall für den Zugverkehr gesperrt. Die Deutsche Bahn ist bereits mit den Bergungsarbeiten beschäftigt, diese werden prognostisch bis mindestens in den heutigen Vormittag andauern.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

