POL-PB: Ölspur fordert zwei Leichtverletzte - Polizei sucht Verursacher

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Ölspur, die ein unbekanntes Fahrzeug am Montag wohl in der Mittagszeit im Kreisverkehr der Marienloher Straße mit der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus hinterlassen hatte.

Gegen 13.50 Uhr meldete sich der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads der Marke Aprilia bei der Polizei. Er war im Kreisverkehr auf der Ölspur weggerutscht, als er aus Schloß Neuhaus kommend in Richtung Marienloher Straße abbiegen wollte. Dabei zog er sich Verletzungen am Arm zu. Der Schaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf rund 500 Euro.

An gleicher Stelle kam auch eine 37-jährige Radfahrerin zu Fall. Sie war mit einem E-Bike auf der Schloßstraße in Richtung Schloß Neuhaus unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Marienloher Straße rutschte ihr Rad zur Seite. Die Frau verletzte sich am Bein. Die Feuerwehr konnte die Ölspur schließlich beseitigen.

Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Ölspur an die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

