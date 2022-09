Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schleusung auf der BAB 12 aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Bundespolizisten deckten Samstagmorgen die Einschleusung von drei iranischen Staatsangehörigen auf der Bundesautobahn 12 auf.

Gegen 3:30 Uhr kontrollierte eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei drei iranische Staatsangehörige, welche als Fußgänger auf der BAB 12 in der Nähe der Rastanlage Biegener Hellen Nord in Richtung Berlin unterwegs waren. Die Männer im Alter von 25, 36 und 50 Jahren, verfügten über keinerlei Dokumente.

Im näheren Umfeld entdeckten Beamte einen Kleintransporter, welcher unverschlossen und mit steckendem Zündschlüssel auf dem Standstreifen abgestellt war. Hier fanden Einsatzkräfte auch Bekleidung und Teile eines syrischen Reisepasses. Mit Unterstützung eines Bundespolizeihubschraubers fahndeten die Einsatzkräfte erfolglos nach dem Fahrer des Transporters sowie nach möglichen weiteren Personen.

Die Beamten nahmen die drei mutmaßlich geschleusten Männer in Gewahrsam und leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. In einer ersten Befragung äußerte einer der Männer, dass sie mit ca. 15 bis 20 weiteren Personen in einem Kleintransporter von Polen nach Deutschland eingereist sind. Der unbekannte Fahrer und mutmaßliche Schleuser soll demnach dreimal angehalten haben, um die Personen in kleinen Gruppen abzusetzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Äußerung von Schutzersuchen überstellten die Einsatzkräfte die drei Männer an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg.

Den abgestellten Kleintransporter stellte die Bundespolizei im Rahmen der weiteren Ermittlungen sicher, da es sich um das mutmaßliche Schleuserfahrzeug handeln könnte.

