POL-DO: Scheibe eines Tankstellengebäudes eingeschlagen und Zigaretten gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0036

Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Tankstelle an der Straße Am Westheck in den frühen Morgenstunden des Sonntags (9. Januar) sucht die Polizei noch Zeugen.

Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 4.35 Uhr verständigt, weil er durch ein lautes Geräusch geweckt worden war. Anschließend sah er eine unbekannte Person im Tankstellengebäude, die schließlich in Richtung Norden flüchtete und dann in den Kaldehofweg einbog.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Scheibe fest. Im Verkaufsraum fehlten u.a. Zigarettenschachteln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Umfeld des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, trug unter anderem einen grauen Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt) und eine weiße Tasche. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell