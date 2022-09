BPOLD-B: Mit Schreckschusswaffe in der S-Bahn bedroht

Berlin-Mitte (ots) - Nachdem eine Reisende am Dienstagnachmittag einen Diebstahl verhinderte, griff der mutmaßliche Täter sie mit einer leeren Getränkedose an. Gegen 16 Uhr beobachtete die 36-Jährige auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofs Jannowitzbrücke einen Mann, der gerade einen anderen Fahrgast bestehlen wollte. Sie sprach den 25-Jährigen an, der daraufhin von seiner Tat abließ. Später folgte er der Frau in die ...

mehr