BPOLD-B: Mehrere Schleusungen im Frankfurter Stadtgebiet aufgedeckt

Berlin-Mitte (ots) - Nachdem unbekannte Täter im Juli einen Mann in einer S-Bahn angriffen und niederschlugen, sucht die Bundespolizei nun mit Bildern nach den Tatverdächtigen. Am Sonnabend, dem 2. Juli 2022, gegen ein Uhr nachts schlugen zwei unbekannte Männer einem Reisenden in einer S-Bahn der Linie 1 zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße mit einem Nothammer mehrfach auf den Kopf. Der 60-Jährige verlor das ...

