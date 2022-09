Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff mit Nothammer

Berlin-Mitte (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Juli einen Mann in einer S-Bahn angriffen und niederschlugen, sucht die Bundespolizei nun mit Bildern nach den Tatverdächtigen.

Am Sonnabend, dem 2. Juli 2022, gegen ein Uhr nachts schlugen zwei unbekannte Männer einem Reisenden in einer S-Bahn der Linie 1 zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße mit einem Nothammer mehrfach auf den Kopf. Der 60-Jährige verlor das Bewusstsein und musste mit Kopfverletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Ihre Mithilfe:

- Wer kennt die Männer auf den Fotos?

- Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 206229360 sowie der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_40_2022.html

