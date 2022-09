Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mit Getränkedose angegriffen

Berlin-Mitte (ots)

Nachdem eine Reisende am Dienstagnachmittag einen Diebstahl verhinderte, griff der mutmaßliche Täter sie mit einer leeren Getränkedose an.

Gegen 16 Uhr beobachtete die 36-Jährige auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofs Jannowitzbrücke einen Mann, der gerade einen anderen Fahrgast bestehlen wollte. Sie sprach den 25-Jährigen an, der daraufhin von seiner Tat abließ. Später folgte er der Frau in die S-Bahn und zerdrückte eine leere Getränkedose in ihrem Gesicht. Zeugen betätigten die Notbremse und wählten den Notruf. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den eritreischen Staatsangehörigen am Bahnhof Jannowitzbrücke vorläufig fest. Die Frau erlitt keine sichtbaren Verletzungen und lehnte eine ärztliche Versorgung ab.

Gegen den bereits wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung ein und entließ ihn anschließend auf freien Fuß.

