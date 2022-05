Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220511-4: Angestellte einer Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Am Dienstagabend (10. Mai) haben Polizisten die Fahndung nach zwei etwa 17 bis 20 Jahre alten Männern aufgenommen. Den Räubern wird vorgeworfen eine Kassiererin (51) mit einer Metallstange bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet zu haben.

Der erste Täter soll nach Angaben der 51-Jährigen circa 165 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Er soll eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Sneaker und einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Bei sich hatte er eine Metallstange und eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Täter sei mit 170 Zentimeter etwas größer. Er soll schlank sein und eine schwarze Jacke der Marke Adidas, eine schwarze Hose, weiße Sneaker, eine schwarze Kappe mit Emblem, schwarze Handschuhe sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Hinweise zur Tat oder zur Identität der Personen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die beiden jungen Männer sollen gegen 21.30 Uhr die Tankstelle an der Straße "Am Knüchelsdamm" betreten haben. Unter Vorhalt einer Metallstange soll einer der beiden das Öffnen der Kasse gefordert haben. Nachdem die Mitarbeiterin diese geöffnet hatte, steckte er sich das Bargeld aus der Kassenschublade ein. Im Anschluss soll er ersten Erkenntnissen zufolge in der Auslage befindliche Flaschen und Waren zerschlagen haben. Daraufhin flüchteten die Täter nach Angaben einer Fußgängerin (18) über die Hauptstraße in Richtung Aachener-Tor. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell