Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220511-3: Rollerfahrer stürzte nach beinahe Kollision mit Auto

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle

Am Dienstagabend (10. Mai) ist in Bergheim ein16-jähriger Rollerfahrer gestürzt und verletzte sich leicht. Zuvor soll er einem schwarzen VW Golf ausgewichen sein.

Der Jugendliche habe sich nach eigenen Angaben mit seinem Zweirad um 21.30 Uhr im Kreisverkehr von Südweststraße und der Straße "Am Bahndamm" befunden. Ein schwarzer VW Golf, ohne Kennzeichen, sei dann vor ihm von rechts aus der Straße "Am Bahndamm" in den Kreisverkehr gefahren und ohne anzuhalten in Richtung Zeppelinstraße geflohen. Durch ein Ausweichmanöver habe der 16-Jährige zwar eine Kollision verhindern können, sei aber gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Bei der Anzeigenerstattung auf einer Polizeiwache beschrieb der Jugendliche den Fahrer des VWs als etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit schwarzen lockigen Haaren. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

