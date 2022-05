Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220511-2: Polizeihund spürt flüchtigen Autofahrer in Gebüsch auf - Blutprobe

Bergheim (ots)

Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss.

Polizisten haben Mittwochnacht (11. Mai) einen Autofahrer (38) in einem Bergheimer Waldstück gestellt, nachdem dieser versucht hatte vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Polizisten bemerkten den 38-Jährige sowie sein Beifahrer in einem Smart auf der Sandstraße in Richtung Fischbachstraße.

Gegen 1.15 Uhr beabsichtigten die Beamten den Fahrer zu kontrollieren. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen des Streifenwagens. An einer Absperrung der Straße "Auerweg" stoppte er sein Auto. Er stieg aus und flüchtete in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks. Der Beifahrer lief in Richtung Feuerwehr. Der circa 30 bis 40-jährige Mann ist etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurz rasierte Haare und trug zur Tatzeit eine braune Jacke.

Während weitere Polizisten in dem Waldgebiet nach dem Fahrer suchten, beschlagnahmten Beamte den samt Schlüssel zurückgelassenen Fortwo zwecks Eigentumssicherung. Sie stellten zuvor einen starken Alkoholgeruch sowie eine ausgelaufene Bierflasche im Innenraum des Smarts fest.

Kurze Zeit später fand ein Diensthund der Polizei Köln, der die Beamten aus dem Rhein-Erft-Kreis unterstützte, den Gesuchten im Unterholz eines Gebüschs. Die Polizisten durchsuchten den 38-Jährigen, der laut ersten Erkenntnissen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 0,5 Promille. Sie nahmen den Beschuldigten mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm nach Anordnung eine Blutprobe entnahm. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich in einem Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Hinweise zur Identität des Beifahrers richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell