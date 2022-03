Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radfahrer angefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Borken-Gemen. Der Borkener befuhr gegen 14.55 Uhr mit seinem Mountainbike den Radweg des Ramsdorfer Postwegs in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Raiffeisenstraße wollte er diese bei Grünlicht zeigender Ampel queren. Dabei kreuzte ein 38-Jähriger seinen Weg. Der Borkener war mit seinem Wagen auf dem Ramsdorfer Postweg aus Richtung Landwehr kommend gefahren und beabsichtigte nach rechts in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Der Radfahrer wich aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

