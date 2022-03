Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Frau von Auto eingeklemmt

Groß Reken (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 93 Jahre alte Rekenerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Groß Reken. Die Frau wurde gegen 15.00 Uhr an der Overbergstraße zwischen dem Wagen eines 96 Jahre alten Rekeners und einer gemauerten Beeteinfassung eingeklemmt. Mehrere Ersthelfer hoben das Auto an, um die Schwerverletzte zu befreien. Zu dem Geschehen kam es, als die 93-Jährige zwischen der geöffneten Fahrertür und dem Fahrzeug stand, als dieses rückwärts rollte. Die Frau hatte zusammen mit dem 96-Jährigen einen Schaden an einem Rückspiegel beheben wollen. Dieser war beim Herausfahren aus einer Garage entstanden. Vor dem Sturz hatte die Rekenerin mutmaßlich noch versucht, den anrollenden und führerlosen Wagen zu stoppen. Die Luftrettung flog die Schwerverletzte in das Bergmannsheil-Klinikum nach Gelsenkirchen-Buer. Dort verblieb sie stationär.

