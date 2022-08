Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Sonntag, 28. August 2022, gegen 19:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Rudolf-Königer-Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit fuhr ein 37-jähriger Delmenhorster mit einem VW vom Fahrbahnrand der Rudolf-Königer-Straße in Richtung Oldenburger Straße an. Weil er in Richtung Marktstraße fahren wollte, führte er nach dem Anfahren ein Wendemanöver auf der Straße durch. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 26-jährigen Delmenhorsters, der aus dem Kreisel in Richtung Marktstraße eingefahren ist.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw erlitten der 26-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Hude leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 14.000 Euro.

